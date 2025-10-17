Снимка: БГНЕС
-
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт от 2016 г. (ДОКУМЕНТИ)
-
Кауза за недоносените бебета: „Малки стъпки на големи герои” обединява България (ВИДЕО)
-
Какво слага българинът на трапезата: Ядем по-малко хляб, но повече месо от здравословното
-
Спортни новини (17.10.2025 - обедна)
-
Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен
-
Промени в интервютата за работа: Без въпроси за предишната заплата
Възможните маршрути за руския президент са два
Интересен въпрос, който си поставят и от двете страни на конфликта е как би отишъл в Будапеща Владимир Путин. Припомняме, че въздушното пространство на ЕС е затворено за хора от Русия в санкционния списък. Изключително рядко се разрешават дипломатически полети.
Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви днес, че маршрутът на подобен полет „засега е неясен”. Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно.
► Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия.
► Южното - над Черно море, България и Сърбия.
Унгария обеща безопасно придвижване на Путин за срещата между САЩ и Русия
Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни