-
Белият дом: Няма сериозна заплаха за примирието в Газа
-
Израелският министър на отбраната заплаши „Хамас“ с „план за смазване“
-
„Хамас“: Предадохме всички тела на заложници, до които имаме достъп
-
Заради подозрителни лица: Израел откри огън в Ивицата Газа
-
Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила
-
Десетки хиляди празнуваха в Тел Авив завръщането на израелските заложници
Наблюдатели определят свалянето им като една от най-големите чистки в командването на армията от десетилетия
Комунистическата партия на Китай уволни девет високопоставени генерали. Наблюдатели определят свалянето им като една от най-големите чистки в командването на армията от десетилетия.
Официално, деветимата са обвинени в участие в крупни злоупотреби и корупция, но според експерти уволненията са политически. Те идват в навечерието на пленума на Централния комитет на партията. На него се определя пътят за икономическо развитие на страната.
Напрежение в Южнокитайско море: Филипински и китайски кораби в сблъсък край остров Титу
Уволнените генерали не просто са свалени от командните им постове, а са извадени от състава на Китайската армия. Сред тях е Хъ Уейдон, член на Политбюро и втори по ранг след президента и главнокомандващ Си Цзинпин, както и Мяу Хуа, който беше главният политкомисар на въоръжените сили.Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни