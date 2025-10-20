Електронен очен имплант с дебелина наполовина от човешки косъм помага на хора с нелечима загуба на зрение да прогледнат. Това е потенциална „нова ера“ в борбата със слепотата, пишат британските медии. Лекарите, които са имплантирали устройствата с форма на SIM карта, твърдят, че са помогнали на много от 38-те възрастни пациенти да възвърнат способността си да виждат букви, цифри и думи.

„В историята на изкуственото зрение това представлява нова ера“, каза Махи Мукит, старши консултант в очната болница Moorfields в Лондон, едно от 17-те здравни заведения, участващи в клиничните проучвания.

„Пациентите всъщност могат да имат значимо възстановяване на централното зрение, което никога преди не е било правено. Възвръщането на способността за четене е значително подобрение в качеството им на живот, повдига настроението им и помага за възстановяване на увереността и независимостта им“, посочва учения.

Проучването е установило, че 84% от участниците отново са били в състояние да четат букви, цифри и думи, след като им е бил поставен имплантът, наречен Prima. Очни специалисти приветстваха резултатите като „забележителни“ и заявиха, че устройството може да помогне на хора със „сухата“ форма на възрастово-обусловена макулна дегенерация (AMD), която е основна причина за загуба на зрението при хората над 50 години.

Мурфийлдс заяви: „Революционният нов имплант е първото устройство, което позволява на хората да четат букви, цифри и думи през око, което е загубило зрението си“.

38-те пациенти са имали атрофия със суха AMD, която с течение на времето прогресивно лишава човек от зрение и за която няма лечение. Повечето хора с това състояние губят част от централното си зрение, а в някои случаи то прогресира до пълна загуба на зрение, тъй като клетките в макулата умират и централната макула се топи.

Всички са загубили централното си зрение и са имали само ограничено периферно зрение, преди да им бъде имплантирано устройството чрез операция, продължила по-малко от два часа. Петима от пациентите са лекувани в Moorfields, а останалите в болници в Германия, Франция, Италия и Холандия.

Шийла Ървайн от Уилтшир, една от тези, на които е имплантиран чипът в Moorfields, обясни: „Преди да получа импланта, беше като да имам два черни диска в очите си, с изкривена външна страна. Бях запален книжен плъх и исках това да се върне. Нямаше болка по време на операцията, но все пак осъзнаваш какво се случва".

И допълва: „Това е нов начин да гледаш през очите си и беше изключително вълнуващо, когато започнах да виждам букви. Не е просто да се науча да чета отново, но колкото повече часове прекарвам, толкова повече научавам“.

Устройството Prima, свръхтънък микрочип с размери само 2 на 2 мм, се поставя под центъра на ретината на окото чрез процедура, известна като витректомия. За да им помогне да виждат и пишат, на пациентите са били дадени очила с добавена реалност, съдържащи видеокамера, свързана с малък компютър, който се прикрепя към колана. Очилата включват функция за увеличение, за да направят текста по-голям и по-лесен за четене.

Пациентите могат да използват очилата, за да фокусират и сканират обекта в проектираното изображение, който искат да прочетат. Очилата проектират сцените като инфрачервен лъч през чипа, който активира устройството. Изкуственият интелект в компютъра на колана обработва информацията и я преобразува в електрически сигнал, който преминава през клетките в ретината и оптичния нерв в мозъка.

Мукит подчерта, че пациентите трябва да преминат през обучение и интензивна рехабилитация на очите си, за да осъзнаят предимствата на технологията. „Не е като да сложите чип в окото и след това да можете да виждате отново. Трябва да се научите да използвате този тип зрение“, посочва той.

Резултатите от изпитването са публикувани в New England Journal of Medicine.