Днес е денят, в който бившият президент на Франция Никола Саркози трябва да започне да излежава 5-годишната си присъда. 70-годишният Саркози беше признат за виновен в престъпна конспирация заради опитите на негови близки сътрудници да съберат средства за предизборната му кампания за президент през 2007 година.

Парите са дадени от либийския лидер Муамар Кадафи, а именно Саркози и бившата му съпруга Сесилия изиграха основна роля за освобождаването през 2007 година на българските медици от либийските власти.

Международният редактор на NOVA Любомир Бояджиев каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че това е историческо събитие - за първи път френски президент влиза да излежава ефективна присъда в затвора. “Това само по себе си наистина е много голямо нещо, което вълнува не само хората във Франция, но и извън нея. Дори България, където често говорим за корупция и за липса на наказателна отговорност от страна на политиците”.

“Но мнозина във Франция са тези, които критикуват решението на магистратите и смятат, че присъдата от 5 години е прекалено сурова. Хората смятат, че това не е правилно, защото фактите се отнасят за определени негови действия, а не за цялото му президентство”, коментира Бояджиев.

По думите му се смята, че това може да е отмъщение на френски магистрати за думи, които Саркози е изричал по техен адрес. “Когато беше вътрешен министър, той посети едно от парижките предградия, където има много висока престъпност., и нарече живущите престъпници, бандити и така нататък”.

“Има шанс Саркози да не излежава всичките 5 години. По закон присъдата му е 3 години ефективно излежаване, но интересното е, че той беше осъден по текст, който изисква незабавното влизане в действие на присъдата му. Дори да обжалва, което той вече направи, трябва да влезе в затвора”, обясни международният редактор.

Бояджиев сподели, че тази точка в неговото осъждане е критикувана от много французи, включително и от небезизвестната Марин Льо Пен - лидерката на крайната десница, която също има проблеми с правосъдието.

Той допълни, че има и много хора, особено от левия спектър на политическия живот във Франция, които казват, че това е заслужена присъда.

Стефан Манов от Асоциация „Френско-български форум” обясни, че предварителното изпълнение на присъдата създава този разкол във френското общество. “То лишава от възможност обвинения да води своята защита на втора инстанция”.

“При положение, че има обжалване, човек е невинен до доказване на противното. Инструментът на предварителното изпълнение беше задействани относно Марин Льо Пен в нейния случай за неизбираемост, което я лишава от възможност да бъде кандидат за президент или кандидат за депутат, ако утре има разпускане на Националната асамблея”, коментира Манов.

Той обясни, че залогът в този процес са около 6,5 милиона евро, които са напуснали ефективно либийската държава и са заминали по междинни посредници. Но самият съд няма доказателства, че те са постъпили в кампанията на Саркози.

“Не са намерени доказателства, че той се е облагодетелствал лично. Съдът казва, че осъжда Саркози, защото няма как да не е знаел, че верните му сътрудници са били в преговори с либийския лидер Кадафи”, каза Манов.

“Залогът е бил да се свалят обвиненията от един от синовете му за терористичен атентат, при който е свалил самолет над либийската пустиня през 80-те години. Заради това е осъден задочно от френските съдилища”, разказа той.

По думите му има корупционна схема за пари срещу влияние и премахване на последствия, но проблемът е до каква степен правосъдната система може да налага предварителното изпълнение на присъда.

