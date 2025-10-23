Цената на петрола скочи на международните пазари като пряк резултат от обявените американски санкции. В първите часове след въвеждането им, ръстът при петрола тип „Брент” беше почти 5%. Новината беше добра за големите петролни компании като „Шел” и „Бритиш петролиум”.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Цената на техните акции веднага се повиши. Очаква се какво ще предприеме Вашингтон като следваща стъпка, защото Съединените щати заплашват и с вторични санкции. Това са ограничения за компании от трети страни, които купуват руски петрол. В резултат на тези планове големите рафинерии в Индия се готвят да спрат доставките от Русия, казват западни новинарски агенции.

Редактор: Емил Йорданов