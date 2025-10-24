Президентът на САЩ Доналд Тръмп започва важно пътуване до Азия тази седмица. Всички погледи са насочени към срещата му с китайския лидер Си Дзинпин, която има огромно значение за световната икономика.

Тръмп заяви на 22 октомври, че предприема „голямо пътуване“ до Малайзия, Япония и Южна Корея, което е първото му посещение в региона, откакто се завърна в Белия дом в разгара на митата и геополитическите рискови ходове.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Акцентът ще бъдат преговорите му със Си в Южна Корея, които, както потвърди говорителят на Тръмп, ще се състоят на 30 октомври в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC).

Тръмп преди това заплаши да отмени срещата на фона на ескалацията на търговската война между Вашингтон и Пекин, но на 22 октомври каза, че сега се надява на „споразумение по всички въпроси“.

Домакините са готови да постелят червения килим, за да се уверят, че остават в добри отношения с непредсказуемия 79-годишен лидер и да постигнат най-добрите възможни споразумения по отношение на митата и помощта в областта на сигурността.

Редактор: Цветина Петкова