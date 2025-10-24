Едно от нещата, които трябва да наблюдаваме, е концентрацията на сила и власт в ръцете на няколко технологични компании, които притежават неизмерима мощ. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA News политическият анализатор и социолог на технологичната революция Владимир Владимиров. Той коментира възможните икономически трансформации, които изкуственият интелект ще донесе на света.

По думите му още при стъпването на Доналд Тръмп на власт сме наблюдавали, че той се обкръжава с лидерите на няколко техгиганта, които днес можем да наречем най-силните хора в света.

"Това, което се е променило, са отношенията между администрациите и технологичните гиганти. Има момент, в който администрацията в САЩ приема, че Китай е напреднал и догонва САЩ и в някои отношения изпреварва, а това промени начина, по който се позволява на компаниите да действат и да се финансират. В момента към тях текат непрозрачно милиарди долари с единствената цел да бъде победен Китай. САЩ и Китай се намират в нова фаза на Студена война и който победи ще бъде лидера на света", обясни Владимиров.

Експертът смята, че все още технологиите се контролират от хората и голямото ни предимство е, че "все още само човекът има морал". Това обаче, по думите му, може да се промени. Особено с промяната на икономическата ситуация:

"Неизбежно е това, което ще се случва в следващите години. Досега един робот можеше да бъде обучен за определено време да чисти например хотелска стая. Сега вече това обучение става 10 000 пъти по-бързо и по-качествено. В една виртуална среда той може да бъде обучен да се справя по-добре от човека, това е реалност, а не филм, това не е "Терминатор". Сами разбирате, че следват социологически и обществени проблеми".

Коя е най-голямата трансформация, която трябва да следим, извън политическите и обществените промени:

"Това ще се случи по-бързо, отколкото очакваме. Но големият въпрос е какво ще се случи с капитализма. Какво се случва в една фабрика за авточасти, в която в момента работят 300 човека. Идва една китайска компания, която предлага 300 робота, които работят 24/7 и не взимат заплата. Какво ще избере собственикът? Това е голямата трансформация".

Новата икономика в новата държава

Икономиката се променя. Това е аксиоматичен факт: натурално стопанство и робовладелски труд; феодална икономика; меркантилизъм и ранна търговска епоха; индустриален капитализъм; информационна икономика. Макар ерите да са различни, инструментите на труда и печалбите също, между всички тях има едно свързващо звено, един извечен - поне до момента - факт, който подминаваме, но който изгражда света ни такъв, какъвто го познаваме днес. През всички тези епохи, през всички тези хилядолетия ние живеем в т.нар. икономика на оскъдицата. Това е система, в която стойността възниква от липсата. Ресурсите са ограничени — време, труд, храна, жилище, внимание — и затова хората се състезават за достъп.

Институтът INSAIT анонсира първия фундаментален изкуствен интелект за роботика, създаден в Европа

Пазарът е арената на тази борба: цените показват колко струва нещо, защото не е за всеки. Притежанието е сила, защото не можеш да имаш всичко. Това е икономиката, в която сме израснали - „Ако искаш нещо — трябва да го заслужиш, купиш, притежаваш.“ В тази икономика живеем и днес, но нещата изглежда, че ще се променят само в следващото столетие. Причината - изкуственият интелект. Представете си свят, в който стойността вече не зависи от липсата, а от избора.

Изкуственият интелект, автоматизацията и дигиталните платформи могат да произвеждат съдържание, услуги и решения с почти нулева пределна цена — т.е. всяка допълнителна единица продукт или услуга струва почти нищо. След като един ИИ модел е обучен, той може да генерира милиони текстове, изображения или код без допълнителен разход. Това променя всичко - притежанието губи смисъл, когато можеш да имаш всичко. Цената вече не показва стойност — тя показва достъп. Важното става какво избираш, какво означава за теб, какво те свързва с другите. Това е икономиката, която идва: „Ако всичко е достъпно — какво прави нещо ценно?“ Добре дошли в икономика на излишъка - икономика, в която пределът не съществува, защото стойността на труда е близка до нулата - роботът работи, произвежда, търгува. Фундаментът на днешния ни свят са ограничени ресурси, конкуренция, цени, избор. Пазарът е арена, в която се борим за достъп: до храна, жилище, труд, внимание. И точно тази борба създава стойност. Но какво се случва, когато изкуственият интелект започне да произвежда всичко — съдържание, услуги, дори решения — с нулева пределна цена? Тук ИИ не просто автоматизира — той замества. Той не просто оптимизира — той притежава.

КФН: Съветите за инвестиции от изкуствен интелект носят рискове

Данните, алгоритмите, инфраструктурата — всичко минава през затворени платформи, които не участват в пазара, а го заместват. Amazon, Google, Meta, Microsoft — те не са конкуренти, а органи на един дигитален организъм. Това не е пазар. В икономика на излишъка, ти можеш да притежаваш кола, но не защото ти е нужна, а защото я искаш. Можеш да имаш апартамент, но не защото няма друг начин, а защото искаш да го наречеш „свой“. Притежанието се превръща от икономическа нужда в културен акт. От инструмент за оцеляване — в израз на идентичност. Но какво става, когато платформите притежават всичко?

Когато данните, вниманието, труда и знанието са заключени зад алгоритмични стени? Тогава, за да спасим пазара, трябва временно да го ограничим. Да разрушим концентрацията на собственост. Да отворим инфраструктурата. Да върнем достъпа. И тук идва големият въпрос: „Притежаваме ли, или сме притежавани?“ „Пазарът — свобода или спектакъл?“ „ИИ — инструмент на човека или нов господар?“

Повече гледайте във видеата.