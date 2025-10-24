Полицията в Германия разкри мрежа за фалшифициране на картини, искала милиони за платна, като твърдяла, че са дело на майстори като Пабло Пикасо и Рембранд, предаде "Ройтерс". Сред предлаганите творби имало дори такава, която десетилетия наред е била в амстердамския "Райксмузеум".

Миналата седмица беше арестуван и след това освободен предполагаемият лидер на мрежата - 77-годишен мъж от югозападната част на Германия. Той и десет негови съучастници са обвинени в организиран заговор с цел измама с фалшиви произведения на изкуството, отбелязва "Ройтерс".

В синхронизирани акции в ранни зори на 15 октомври полицията обискира помещения в Германия и Швейцария и конфискува документи, мобилни телефони и множество предполагаеми фалшиви произведения на изкуството, съобщи в изявление полицията в Бавария, която ръководеше операцията.

Властите за първи път се натъкват на дейността на групата, когато главният заподозрян предлага за продажба две предполагаемо оригинални картини на Пикасо. За едната от тях се твърди, че е на фотографката и активистката Дора Маар, дългогодишна муза и партньорка на Пикасо.

При последвали разследвания е установено, че той е искал 120 милиона швейцарски франка (151 милиона щатски долара) за фалшиви копия на картината De Staalmeesters на Рембранд от 1662 г., която е в "Рейксмузеум" от 1885 г., казват от полицията. Картината е била собственост на 84-годишна швейцарка, която също е разследвана, съобщи полицията. Заподозрените измамници твърдят, че платното в Амстердам е копие.

Групата е предложила за продажба поне 19 други фалшификати, включително произведения, за които се твърди, че са на Петер Паул Рубенс, Антонис ван Дайк, Жоан Миро, Амедео Модиляни и Фрида Кало. Смята се, че са искали между 400 000 и 14 милиона евро, предаде "Ройтерс". Властите заявиха, че все още не знае дали някоя от картините е била действително продадена.

Редактор: Станимира Шикова