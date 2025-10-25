В седмицата, в която светът отново е в очакване Владимир Путин да спре войната в Украйна "Офанзива" ви предлага един философски поглед на събитията в Русия. Предполагам малцина от вас знаят, че в Руския държавен хуманитарен университет в Москва съществува Висша политическа школа.

Тя се оглавява от близкия до Кремъл Александър Дугин. По интересно обаче е, че тази школа носи името на Иван Илин. Роден през 1883 година в Москва, Илин е един от идеолозите на бялото движение. След като е екстрадиран в Германия той се увлича от идеите на италианския фашизъм. Умира в Швейцария, през 1954 година.

През 2005 година обаче, руските власти правят простъпки да преместят тленните му останки в Москва. Така привърженикът на фашистите на Мусолини Иван Илин е препогребан в Донския манастир в Москва. Четири години по-късно Владимир Путин плаща с лични средства надгробните плочи на Иван Илин, а освещаването на паметника е извършено от руския патриарх Кирил на 24 май 2009 година.

Всеки път, когато привърженици на политиката на Путин у нас описват критиците му като фашисти, си припомняйте тази история. Иван Илин е съвременник на един от най-великите руски философи – Николай Бердяев.

Как руските философи са описвали собствения си народ, разказва професорът в Шуменския университет и възпитаник на философския факултет в Санкт Петербург Добромир Добрев, автор на книгата ''Русия - двата пътя''.