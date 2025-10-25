Американският президент Доналд Тръмп ще проведе среща с емира шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и с премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани на борда на правителствения самолет Air Force 1 по време на спирка за презареждане на път за Малайзия, където ще участва в регионална среща на върха.

Това съобщи говорител на Белият дом. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се присъедини към американския държавен глава в Катар, допълни говорителят. На срещата ще бъде обсъдено крехкото примирие в Ивицата Газа.

Катар е ключов посредник в усилията за установяването на примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" въз основа на план, представен от Доналд Тръмп за прекратяване на започналата преди две години война.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия.

Тръмп заминава на обиколка из Азия, предстои среща със Си Дзинпин

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет.

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства. Той заяви също, че очаква да се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва по време на обиколката си в Азия.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където ще присъства на регионална среща на върха.

Редактор: Цветина Петкова