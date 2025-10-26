Спортът не е само физическо усилие – той е и битка в ума. Това е философията, която от повече от 20 години защитава спортният психолог Милена Хаджииванова, а сега я представя и в дебютната си книга „Преди да си шампион, кой си?“. В интервю за предаването „Близо до спорта“ Хаджииванова говори за менталната сила, емоциите, които често се подценяват, и своя модел на „седемте ментални измерения“, чрез който всеки може да развие шампионско мислене – в спорта и в живота.

„Това е моята дебютна книга. Не съм писала досега, защото повече от 20 години се занимавам с психология – първо в бизнеса, с лидери и екипи. Но спортът и бизнесът много си приличат – и в двете има натиск, очаквания и силни емоции“, обяснява Хаджииванова.

Според нея именно това сходство ѝ е дало идеята да създаде система, която да бъде достъпна и приложима за всеки. „Исках човек, дори у дома, да има инструмент, с който да работи ментално. В книгата говоря за спортисти, но ако заменим думата „спорт“ с „живот“, ще видим, че тя е валидна за всички нас“.

Седем ментални измерения и силата на практиката

Книгата „Преди да си шампион, кой си?“ включва и специален комплект карти с упражнения – своеобразен наръчник за развитие на вътрешна устойчивост. „Аз не вярвам само в четенето. Затова към всяко от седемте измерения съм добавила практични задачи – не просто да разпознаем проблема, а да имаме и решение“, обяснява авторката.

Идеята е картите да бъдат използвани в ежедневието, дори по време на състезания и пътувания:

„В тях има всичко – от дишане и сън до управление на емоциите. А именно те са най-подценяваната част в спорта“.

Невидимият товар на спортиста

Милена Хаджииванова подчертава, че много атлети не разпознават или потискат емоциите си:

„Като че ли фокусът е изцяло върху физическата подготовка – как тялото да е здраво, силно, издръжливо. Но това няма смисъл, ако в решаващия момент някоя емоция – страх, тревожност, съмнение – се появи и срине всичко, за което си работил години наред“.

Психологът разказва, че работи с множество елитни спортисти, изправени пред огромно обществено и личностно напрежение. „Те носят очакванията на държавата, на федерациите, на семействата си, на спонсорите. Ако това не бъде осъзнато и управлявано, може в решаващия момент да провали резултата“.

Тя вярва, че менталното здраве е ключът към устойчивото представяне не само в спорта, но и в живота. „Всеки ден имаме свои състезания – в работата, в семейството, със самите себе си. И ако се научим да поддържаме ума си в добра форма, успехът идва естествено“.