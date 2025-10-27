Путин да спре войната, а не да тества ракети. Това каза Доналд Тръмп по повод обявения от Русия успешен тест на нова, модерна ракета. Руснаците твърдят, че тя е неуловима за зенитните системи, като лети 14 000 километра. И още – Тръмп каза на борда на президентския самолет, че Съединените щати имат ядрени подводници точно до бреговете на Русия и ракетите им няма нужда да летят толкова дълго. Американецът каза още, че изявленията на Путин за ракетата са неуместни. Съединените щати тестват ракети постоянно, без да го обявяват на всички, каза още американският президент Тръмп. Отговорът на Москва дойде от говорителя на Владимир Путин.

„Не мисля, че това е уместното нещо, което Путин да каже. Той трябва да спре войната. Война, която трябваше да е една седмица, скоро ще стане на 4 години. Това трябва да направи, а не да тества ракети“, заяви Доналд Тръмп, президент на САЩ.

„При цялата ни откритост за установяване на отношения между Русия и Съединените щати, нашият президент е воден от едно – нашите собствени национални интереси. Това е било така, в момента е така и ще остане така в бъдеще“, заяви Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

