В социалните мрежи се разпространява информация, че голяма част от емблематичните коледни базари в Германия тази година ще бъдат отменени поради страх от тероризъм. Проверка на фактите от германската медия "Дойче Веле" обаче показва, че тези твърдения не отговарят на истината и са част от кампания за дезинформация, целяща да всява страх и несигурност.

В навечерието на Коледа, когато по витрините в Германия вече се продава празнична украса и тече подготовка за скорошното отваряне на базарите, в социалните мрежи се появиха тревожни публикации. Клип в TikTok носи надписа: „Германия отменя коледните си базари, изглежда, че и на други места в Европа ще направят същото“, а масово споделян пост в X твърди, че „стотици коледни базари в Германия са отменени“.

В действителност, картината е съвсем различна. Всяка година в страната се провеждат хиляди коледни базари, посещавани от милиони хора. По-голямата част от тях ще се състоят както обикновено. Има единични случаи на отменени базари, но причините за това са съвсем различни.

В Росток например базарът е бил отменен и миналата година, а в квартал на Хамбург собствениците на сергии са се отказали от участие поради ниски печалби през предходната година. Коледният базар в исторически замък в Дортмунд също няма да се състои, но поради ремонтни дейности.

Разследване на „Дойче Веле“ проследява източника на фалшивите новини. Една от публикациите води към сайт на английски език, който обяснява отмяната на базарите с високите разходи за сигурност, породени от терористични атаки. Като пример е посочен отменен базар в град Райнфелд, но тънката подробност е, че в Германия такъв град не съществува.

Въпреки това, в твърденията има и зрънце истина. Разходите за сигурност действително са се увеличили след атаките на коледните базари в Берлин и Магдебург през последните години. В Магдебург, след атентата от миналата година, се очаква разходите почти да се удвоят - от 80 000 на 150 000 евро. Макар да няма единни национални разпоредби, мерки като бетонни бариери, проверки на багаж и видеонаблюдение са се превърнали в стандарт.

В заключение, въпреки разпространяваната дезинформация, масова отмяна на коледните базари в Германия на този етап няма, а страната бавно се настройва на празнична вълна.