Снимка: iStock
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Тази събота и неделя влаковете по линия 3 на столичното метро - "Хаджи Димитър" - "Горна баня", няма да се движат, съобщиха от Столичната община. Причината е актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по булевард "Владимир Вазов“.
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3. Той ще спира само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите.
