Тази събота и неделя влаковете по линия 3 на столичното метро - "Хаджи Димитър" - "Горна баня", няма да се движат, съобщиха от Столичната община. Причината е актуализация на софтуера, системите за контрол и управление на влаковото движение на трите нови станции от разширението на метрото по булевард "Владимир Вазов“.

Затварят третата линия на метрото за два дни



За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3. Той ще спира само на автобусните и тролейбусни спирки в района на метростанциите.

