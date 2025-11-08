Ню Йорк има нов кмет и неговото име е Зохран Мамдани. Победата му е определяна като историческа поради няколко причини - възрастта му, религията му и политическите му убеждения.

Битката за гласовете на нюйоркчани е определяна за историческа, защото за първи път от 1969 г. е регистрирана най-високата активност. Пред урните са отишли над 2 млн. души от общо 5 милиона и 400 хиляди имащи право на глас.

„Предлагаме визия, която може да отговори на мащаба на кризата пред живота на работническата класа в Ню Йорк”, казва Мамдани. Пред гласувалите за него той обещава: „Ще бъда с фокус върху проблемите на града и с грижа за онези, които не могат да си позволят да живеят в него. В момента всеки четвърти нюйоркчанин живее в бедност. Жителите са изправени пред двойна криза – авторитарна администрация и икономическа криза. Моята задача е да се справя и с двете, ще защитя града и ще гарантирам, че няма да търсим причината за всички проблеми във Вашингтон. Много от проблемите са преди президентът Тръмп да встъпи в длъжност. Това са проблеми, за които твърде дълго сме си затваряли очите или сме се опитвали да рационализираме и нормализираме. Създаваме екип, който е доказал способността си да постига резултати”.

Избраният за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше посрещнат като герой в джамия в Пуерто Рико

Сега всички очакват да видят първите му стъпки в борбата с високите разходи за живот и жилищната криза: „Когато на 1 януари отпразнуваме встъпването в длъжност на новата администрация, ще отбележим началото на нова ера в живота на Ню Йорк. Всички ние инвестирахме много и положихме огромни усилия да постигнем това”, заявява Зохран Мамдани.

В кметството той ще седне на кресло заемано преди от хора като Рудолф Джулиани и един от най-богатите хора в света – Майкъл Блумбърг. Мамдани е само на 34 години, роден е в Уганда и отраснал в „Куинс”. Той е част от шиитска, сравнително либерална секта с корени в Индия. Едно от определенията за него е на едноименния мюзикъл „Роди се звезда”, а майка му е световно признатата индийска режисьорка Мира Наир. Според избирателите именно семейната среда е повлияла на възгледите му – демократ с леви убеждения.

Преди това артистичният му ген го води до рап сцената на Ню Йорк, където е познат с артистичните имена Young Cardamom и Mr. Cardamom. Една от песните му е посветена на неговата баба, а друга е в продукция на Дисни, режисирана от майка му.

Времето ще покаже дали наистина Ню Йорк ще влезе в нова ера, като той определя избора си.