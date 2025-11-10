Тайфунът „Фунг-уонг” връхлетя Югоизточна Азия само дни, след като бурята „Калмаеги” отне живота на над 200 души във Филипините и петима във Виетнам. Според Службата за гражданска защита около 1000 къщи са били повредени, а близо 426 000 семейства – евакуирани. В цялата страна са отворени около 6 000 евакуационни центъра.

Бурята е достигнала сушата с ветрове до 185 км/ч. По последни данни над 318 000 души все още се намират в евакуационни центрове.

Масова евакуация във Филипините заради супертайфуна Фунуон

Тайфунът вече се е преместил в Южнокитайско море и се очаква да достигне Тайван в сряда. Властите предупреждават, че бурните вълни ще останат опасни поне до 20:00 часа в понеделник. А според информация на "Асошиейтед прес” Съединените щати и Япония са готови да окажат помощ, но засега Филипините не са поискали международна подкрепа, предава международният кореспондент на Си Ен Ен Майк Валерио.

