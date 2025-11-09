Снимка: БГНЕС
Близо 1 милион души напуснаха домовете си в крайбрежните райони
Масова евакуация във Филипините заради супертайфуна Фунуон. Близо 1 милион души напуснаха домовете си в крайбрежните райони. Най-силно ще бъдат засегнати източната и северната част на страната. На места превантивно спряха тока.
Правителството казва, че над 8 милиона души ще бъдат изложени на тайфуна. Той се движи от изток на запад и ветровете му достигат 230 километра в час. Фунуон идва само седмица след като предишният мощен тайфун отне живота на близо 200 души и нанесе значителни материални щети
