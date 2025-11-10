Днес се проведе спешно съвещание в Столичната община, свикано от заместник-кмета на София Надежда Бобчева с кметовете на районите „Подуяне”, „Слатина” и „Изгрев”. Поводът — нарастващото напрежение около конкурсите за сметосъбиране и почистване, след като няма класирани оферти за тези райони. В Комисията за защита на конкуренцията вече са постъпили две нови жалби от фирми, участвали в процедурите за кварталите „Люлин” и „Красно село”. Договорите с настоящите изпълнители изтичат през януари, което поражда опасения за нова криза в началото на следващата година. В ефира на предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров коментира, че ситуацията не е лека, а е „сложен пъзел, който постепенно започва да се нарежда“.

„Надявам се скоро да видим светлина в тунела. В районите „Подуяне”, „Слатина” и „Изгрев” нямаше нито една оферта, достигнала до класиране. Веднага след прекратяването на поръчката постъпиха жалби от отпаднали участници. Надявам се КЗК да подходи приоритетно, за да може софиянци да бъдат спокойни“, заяви Петров.

По думите му на предстоящото заседание на Общинския съвет ще бъде разгледан доклад за закупуване на техника, с която да се увеличи капацитетът на районните администрации и да се подпомогне процесът по почистването.

Обмисля се възможността общината частично да възстанови комуналната дейност чрез собствените си дружества – „Софекострой” и Столично предприятие за третиране на отпадъците.

„Да няма повече генерални изпълнители за почистването, а общината сама да извършва услугите – това е трудно за осъществяване в краткосрочен план, но можем да увеличим капацитета на нашите дружества. „Софекострой” вече обслужва район „Красна поляна”, а сега се подготвя да поеме „Красно село” и „Люлин”, обясни столичният общински представител.

Общината е отпуснала 9 млн. лева на „Софекострой” за закупуване на техника, включително камиони за сметосъбиране, но и тези процедури в момента са обжалвани.

На въпроса дали от 1 декември може да възникне нова криза с боклука в столицата Петров заяви, че може да има временно неудобство, но реална криза не се очаква. „Търсим варианти за осигуряване на допълнителна техника чрез общинските дружества. Дори да има някакви затруднения, те ще са временни”, увери той.

Петров допълни, че след Нова година ще бъдат прекратени и останалите процедури по обществените поръчки, като изрази надежда, че Комисията за защита на конкуренцията ще действа по-бързо, за да се избегне забавяне като при предишни случаи, когато разглеждането е отнемало по няколко месеца.

