Само три седмици след като прекрачи прага на парижкия затвор „Ла Санте”, Никола Саркози отново е на свобода. Френският президент (2007 - 2012 г.), осъден на пет години затвор за предполагаемо либийско финансиране на кампанията му през 2007 г., се превърна в първия държавен глава на Франция, изпратен зад решетките.



Двадесетте му дни в ареста предизвикаха истинска буря от реакции - вълна от подкрепа, фалшиви видеа за това как изглежда престоят му в затвора, дори смъртни заплахи от други затворници. Самият Саркози определи преживяното като „много тежко”.

Саркози с първи думи след освобождаването си

Никола Саркози вече е у дома, но това не означава че е оправдан. Тепърва Апелативният съд ще решава дали е виновен, или не е, но това ще се случи през март. На 26 ноември Касационният съд ще реши дали ще бъде потвърдена присъдата му по делото за незаконно финансиране на президентската му кампания през 2012 г.

Съдът обаче прецени, че няма нужда Саркози да остане в затвора, тъй като няма опасност да се укрие или да повлияе на други свидетели по делото с Либия. Той обаче има забрана да се среща с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, който лично го посети в затвора. Това предизвика бурни реакции и подозрения за намеса на съдебната власт в решенията.

Саркози обаче срещна огромна подкрепа от своите съпартийци, както и от опозицията. Подкрепа получи и от България, като президентът Румен Радев настоя Европа да се заеме с освобождаването на човек, допринесъл много за европейските ценности. Посланието му беше отразено и във френските медии.

Саркози излезе от затвора заради смъртни заплахи

А след излизането си от затвора Саркози написа: „Истината ще възтържествува!”.

Повече гледайте във видеото.