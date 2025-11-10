Френският президент (2007 - 2012 г.) Никола Саркози обеща, че „истината ще възтържествува“. Изявлението му дойде, след като беше освободен от затвора под съдебен надзор, в очакване на делото по обжалване на присъдата за предполагаемо либийско финансиране, предаде АФП.

По-рано през деня 70-годишният Саркози напусна затвора „Ла Санте“ в Париж след 20-дневен престой, който самият той определи като кошмар, след като съдия нареди освобождаването му.

Саркози излезе от затвора заради смъртни заплахи

Бившият държавен глава, който продължава да отрича вината си, се прибра у дома в автомобил с тъмни стъкла, ескортиран от полицейски мотори.

„Истината ще възтържествува“, написа Саркози малко след това в социалната мрежа X. „Сега ще се подготвя за обжалването. Цялата ми енергия е насочена единствено към доказването на моята невинност“, добави Саркози, като благодари на поддръжниците си.

„Вашите хиляди послания ме трогнаха дълбоко и ми дадоха сили да издържа това изпитание“, написа още той.

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve.



Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

По-нисша съдебна инстанция през септември призна десния политик, който беше президент на Франция в периода 2007–2012 г., за виновен в опит да получи финансиране от режима на Муамар Кадафи за кампанията, с която спечели изборите.

Той беше осъден на 5 години затвор, но след подаване на жалбата делото ще се разглежда отново, което означава, че Саркози отново се ползва от презумпцията за невинност.

Двама лични охранители пазят Никола Саркози в затвора

Саркози влезе в затвора на 21 октомври, като стана първият бивш държавен глава на страна от Европейския съюз, който реално е лишен от свобода. Адвокатите му обаче незабавно поискаха освобождаването му. Прокуратурата също се обяви за освобождаването му до началото на процеса по обжалването, насрочен за март.

„Да живее свободата!“, написа в социалните мрежи неговият син Луи Саркози.

Редактор: Ивайла Митева