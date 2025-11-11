Американският рапър и продуцент Шон "Диди" Комбс може да излезе на свобода с 1 година по-рано от очаквания срок, тъй като преминава програма за рехабилитация от наркотична зависимост. Това съобщи телевизионният канал Ен Би Си, позовавайки се на говорителя му.

"Комбс е активен участник в Програмата за помощ при наркозависимост в стационар и от самото начало се отнася сериозно към процеса на рехабилитация. Той е изцяло погълнат от работата си, фокусиран е върху личностното си развитие и се стреми към положителни промени", каза неговият говорител.

Музикантът трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г. Тази дата е определена на базата на времето, което Комбс е прекарал зад решетките в затвор в Ню Йорк - над 1 година, и включва възможни намаления на присъдата за добро поведение. Завършването на програмата за рехабилитация може да му помогне да намали срока зад решетките с година.

През октомври Шон „Диди“ беше преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност.

На 3 октомври съд в Ню Йорк осъди Комбс на над 4 години затвор за транспортиране на хора с цел проституция и на глоба от 500 000 щатски долара. Защитата на музиканта поиска 14 месеца затвор, докато прокуратурата настояваше за над 11 години лишаване от свобода.

През юли рапърът и продуцент беше признат за виновен по 2 обвинения за транспортиране на хора с цел проституция, но в същото време съдът счете, че той е невинен по по-тежките обвинения - изнудване и трафик на хора, за които го грозеше доживотен затвор.

Редактор: Ивайла Митева