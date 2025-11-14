Европейският съюз засилва правилата за безопасност на пътя. Очаква се от 2027 година движението с включени дневни светлини да означава задължителни и задни. Брюксел налага промяна, която се очаква да направи пътищата ни по-сигурни. Какво означава това за шофьорите и приложимо ли е за всички автомобили? Много от по-старите автомобили, особено като тези в България (средна възраст над 17 години), нямат фабрично интегрирани дневни задни светлини. В тези случаи водачите ще трябва да използват къси светлини, за да светят и задните габарити.

Автомобилният експерт Румен Дунев посочи в ефира на "Здравей, България", че промяната ще важи за новите автомобили, произведени след 2027–2028 година, а не за вече регистрираните. Производителите ще бъдат задължени фабрично да оборудват колите с дневни светлини както отпред, така и отзад.

Според експерта, ако шофьор забрави да включи къси светлини, глобата остава 20 лева, както е по действащия Закон за движение по пътищата.

► Повече видимост, но и повече разходи

Използването на светлини през деня доказано намалява пътните инциденти с около 11%, но води и до допълнителен разход на гориво и по-бързо изгаряне на крушките.

Цената на крушките варира между 2 и 27 лева, а при модерните автомобили смяната може да изисква посещение в сервиз.

