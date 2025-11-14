Снимка: iStock
Това ще се случи от 2027 г.
Европейският съюз засилва правилата за безопасност на пътя. Очаква се от 2027 година движението с включени дневни светлини да означава задължителни и задни. Брюксел налага промяна, която се очаква да направи пътищата ни по-сигурни. Какво означава това за шофьорите и приложимо ли е за всички автомобили? Много от по-старите автомобили, особено като тези в България (средна възраст над 17 години), нямат фабрично интегрирани дневни задни светлини. В тези случаи водачите ще трябва да използват къси светлини, за да светят и задните габарити.
Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари
Автомобилният експерт Румен Дунев посочи в ефира на "Здравей, България", че промяната ще важи за новите автомобили, произведени след 2027–2028 година, а не за вече регистрираните. Производителите ще бъдат задължени фабрично да оборудват колите с дневни светлини както отпред, така и отзад.
Според експерта, ако шофьор забрави да включи къси светлини, глобата остава 20 лева, както е по действащия Закон за движение по пътищата.
► Повече видимост, но и повече разходи
Използването на светлини през деня доказано намалява пътните инциденти с около 11%, но води и до допълнителен разход на гориво и по-бързо изгаряне на крушките.
Цената на крушките варира между 2 и 27 лева, а при модерните автомобили смяната може да изисква посещение в сервиз.
Повече гледайте във видеото.
