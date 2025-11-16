Снимка: iStock
-
Проучването обхваща 100 учебни заведения
Министерството на образованието съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании изследват дали училищата са готови да използват изкуствен интелект по време на учебния процес. Проучването обхваща 100 учебни заведения в различни населени места в страната.
Още преди образователното министерство да проучи възможността за интегриране на изкуствен интелект, в столичното 25 ОУ „Д-р Петър Берон” вече имат избираем предмет, в който учениците от 6. клас изучават приложението му.
Училище във Видин внедрява изкуствен интелект и модерни технологии в обучението
„Ние се опитваме да накараме децата да използват изкуствения интелект като инструмент. Днешният урок беше свързан с добрите му практики и етичните норми”, каза учителката Снежана Николова.
А на въпрос какво научават от тези уроци, Павел отговори: „Да не използваме изкуствения интелект прекомерно, а за неща, които наистина ще се ни полезни.”
В същия момент в училище в Банско има педагози, които са скептични за приложението на AI в класната стая.
„Ние тук все още се стремим да дадем превес на присъствието на учителя в учебно-възпитателния процес, защото мислим, че добродетелите трябва да се формират не чрез гледане, а чрез показване и разказване”, посочи директорът Евгения Тренчева.
А проучването на Министерството на образованието за интегрирането на изкуствени интелект включва училища, които вече го използват, и такива, които - не.
„Инициирахме това изследване, което ни беше предложено от Българската асоциация на софтуерните компании, така че да видим каква е готовността и какви проблеми, какви предизвикателства срещат училищата”, обясни експертът Силвия Кънчева.
„Даваме и съвети на нашите преподаватели, че всъщност от изкуствения интелект могат да получат много различни идеи в преподаването”, добави учителката Снежана Николова.
Великобритания въвежда нови учебни модули
А как да го използваме безопасно, самият ChatGPT отговори: „Изкуственият интелект може да греши или да измисля информация. Използвай надеждни източници за потвърждение ,когато става дума за здраве, политика или наука”.
Репортаж: Стажант-репортер Габриела Стоименова
