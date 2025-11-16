Докато у нас все още се обсъжда модернизацията на учебните програми, във Великобритания тя вече е факт. Британското правителство обяви, че въвежда нови учебни модули, за да подготви по-добре децата за предизвикателствата на бъдещето.

Още в началното училище английските ученици ще се учат да разпознават фалшиви новини, да използват изкуствен интелект и да управляват личните си финанси – включително чрез познания за кредити. В гимназиите ще се въведе задължителен тест по четене, който ще проверява не само способността за четене, но и разбирането на текста – част от така наречената функционална грамотност, необходима за прилагане на знанията в реалния живот.

Използването на мобилни телефони е забранено в повечето английски училища, а социалните мрежи са позволени само след 13-годишна възраст. Въпреки това забраната не се спазва от 86% от децата, които често попадат на неподходящо съдържание, водещо до агресия и психични разстройства. Едно на всеки десет деца вече проявява такива симптоми.

Правителството планира да повиши минималната възраст за достъп до социалните мрежи на 16 години. Според учителката Виктория Влаховска, директор на българското училище в Рединг и преподавател в английска гимназия, това е правилна стъпка. „Новите програми, които учат децата да разпознават фейк новини и да разбират как работи изкуственият интелект, могат да предотвратят зависимости и злоупотреби с технологиите“, коментира тя.

По думите ѝ реформата е навременна и поради тревожните данни, че едно на всеки четири деца не разбира напълно прочетеното. „Все по-малко ученици четат, затова е важно да има такива тестове“, каза Влаховска.

Учителите се опитват да направят уроците по-интересни, за да задържат вниманието на учениците, които често са обсебени от интернет. Влаховска използва т.нар. „hook lessons“ – уроци-кукички. „Обличала съм се като Лейди Макбет, когато изучавахме Шекспир. При уроци за древен Египет влизаме в ролята на фараони и мумии, а децата си правят собствени мумии от играчки и бинтове“, разказа тя.

За часовете по биология учениците дори посещават месарница, където разглеждат агнешко сърце и бели дробове. „Така те могат да направят връзката между теорията и реалността“, обясни Влаховска.

