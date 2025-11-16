Айше Авдил е 34-годишна професионална дрифт състезателка от Северна Македония – жена, която уверено показва, че моторните спортове не са запазена територия само за мъжете. История от "Дойче веле".

В дисциплина, доминирана традиционно от мъже, тя се отличава със смелост, скорост и невероятен контрол зад волана. Айше доказва, че талантът, упоритостта и характерът нямат пол – и че жените имат напълно заслужено място в света на моторните спортове.

Жени показаха дрифт умения на рали „Елена Апостолова” в Бургас

С всяко състезание тя вдъхновява все повече момичета да мечтаят смело и да се осмеляват да влизат в „мъжките“ спортове, защото пистата принадлежи на всички, които имат куража да карат на ръба.

Редактор: Цветина Петкова