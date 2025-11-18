Снимка: БГНЕС
Евгени Маняхин запазва единствено мястото като член на съвета
Назначеният за специален търговски управител на “Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов освобожава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" и отнема правомощията му да представлява дружество.
Маняхин запазва единствено мястото като член на УС на “Лукойл Нефтохим Бургас“. Промените още не са вписани в Търговския регистър, като в момента тече обработка на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружеството.
Що се отнася до другите три компании, част от руската група “Лукойл“ в България – “Лукойл Ейвиейшън България“, “Лукойл-България Бункер“ и “Лукойл-България“, още няма предприети действия, подобни на споменатите вече около “Лукойл Нефтохим Бургас“.
Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл"
С вписаните на 17 ноември обстоятелства за управители в “Лукойл Ейвиейшън България“ са вписани руският гражданин Михаил Сизов и особеният търговски представител Румен Спецов.
Двамата са управители и на “Лукойл-България Бункер“. Румен Спецов и Александър Величков са вписани като управители на “Лукойл-България“.
Кандидатурата за особен търговски представител на бившия изпълнителен директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов беше предложена и одобрена на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Премиерът Росен Желязков премина към процедурата за избор на търговския представител веднага, след като последните промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха обнародвани в Държавен вестник в края на миналата седмица.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни