Министър-председателят на Испания Педро Санчес обяви във вторник, че Испания ще отпусне на Украйна военна помощ на стойност 615 милиона евро, предаде ЕФЕ.

Той говори на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в иберийската страна.

Украйна ще получи допълнителна военна помощ за 21 милиарда евро

"Новия пакет от военна помощ ще бъде предоставен от следващия месец“, за да подпомогне армията на Киев в борбата срещу мащабната руска инвазия, която продължава от февруари 2022 г.", заяви Санчес.

Редактор: Станимира Шикова