Още един кандидат-купувач за активите на „Лукойл“. Американският петролен гигант ExxonMobil проявява интерес към закупуване на части от международния бизнес на санкционираната руска петролна компания. Това съобщава „Ройтерс“, като се позовава на свои източници.

Exxon обмисля варианти за активите на ''Лукойл'' в Казахстан, където и американската, и руската компания имат дялове в две находища.

В понеделник стана ясно, че американският петролен гигант "Шеврон" проучва възможностите да купи чуждестранните активи на „Лукойл“. Така вече са трима сериозните американски инвеститори, които проявяват интерес към сделка с руската компания, в това число „Карлайл“.

"Ройтерс": „Шеврон“ проучва опции за купуване на активи на „Лукойл“

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, включително и в Съединените щати. Портфолиото на компанията се оценява на поне 20 милиарда долара.

Припомняме, че САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, като част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да принуди Москва да участва в мирни преговори с Украйна.

Редактор: Цветина Петкова