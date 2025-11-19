-
-
-
-
-
-
Сред жертвите и пострадалите има и деца
Масирани руски удари бяха нанесени срещу цели из цяла Украйна през изминалата нощ. Близо 25 души са загинали, а около 73 са ранени при атаки по Западна Украйна. Сред жертвите има и три деца, а ранените са 15.
Щети са нанесени на жилищни сгради, промишлени инсталации и складове. Най-тежко пострадал от ударите е град Тернопол, където при ударите са засегнати многоетажни жилищни сгради. Русия е изстреляла през изминалана нощ 47 ракети и над 470 дрона срещу Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски.
Три района на втория по големина град в Украйна - Харков, също бяха засегнати от руска атака с дронове, при която бяха ранени над 30 души, включително деца. В редица региони на страната има прекъсвания на електрозахранването.
На този фон, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в ранните часове на днешния ден на работно посещение в Турция. Предвидена е среща с президента Реджеп Ердоган, като основна тема ще бъде войната в Украйна и опитите да бъде прекратена.Редактор: Цветина Петрова
