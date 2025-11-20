Протест срещу случаи на отравяне на котки и кучета се проведе днес в Тирана, предадоха албанските медии. Десетки албански граждани, активисти за правата на животните и доброволци се събраха в центъра на албанската столица с искане за справедливост за кучетата и котките, за които беше съобщено, че са били отровени в последните дни, пише Евронюз Албания.

Протестът, който се организира от "Енимъл Рескю Албания" (Animal Rescue Albania), идва след разпространени в социалните мрежи видеа в последните дни, в които се вижда как неизвестни лица поставят в различни квартали на Тирана храна, предполагаемо съдържаща отрова, довела до отравянето на бездомни и домашни котки и кучета.

Доброволци и организации за защита на животните в Албания призовават за разследване и наказване на извършителите, предаде АТА. Според протестиращите отравянето на кучета и котки е "повтаряща се, нечовешка и престъпна практика спрямо бездомните животни", информира Евронюз Албания.

Активисти заявиха, че от години в Албания се съобщава за натравяния, изчезвания и малтретиране на животни, които според тях често са извършвани с публични средства и за които никой не е поел правна отговорност.

"Това е национален призив за справедливост и отчетност", заявиха организаторите на протеста, като заедно с това отправиха искане за спешна реакция от страна на албанските институции и насочване на международното внимание към ситуацията в страната по този въпрос.

Преди дни албанската Агенция за защита на потребителите (AMK) отстрани двама свои служители заради предполагаемо поставяне на отрова по улиците на Тирана, съобщава порталът "Си Ен Ей".

Редактор: Дарина Методиева