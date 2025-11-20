България остро осъжда руските атаки срещу енергийната инфраструктура и мирни граждани в Украйна. подчерта министър Георгиев. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи“ на ЕС в Брюксел.

Георгиев акцентира върху необходимостта от продължаване на помощта за украинските въоръжени сили, включително чрез укрепване на мисиите на ЕС.

Срещата започна с традиционната видеоконферентна връзка с украинския външен министър Андрий Сибига, с когото първите дипломати на ЕС обсъдиха актуалната ситуация в Украйна и руската военна агресия. В последвалата дискусия се включи и специалният пратеник на ЕС по санкциите Дейвид О’Съливан.

МВнР: Осъждаме руското нападение срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни

Министрите разгледаха ангажиментите на ЕС към сигурността на Украйна: приноса към международните гаранции за сигурност, координацията с Коалицията на желаещите, противодействието на руския „Сенчест флот“, продължаването на всеобхватната подкрепа за Украйна, както и мерки за засилване на натиска върху Русия, включително чрез нов санкционен пакет. Дискусията обхвана още подкрепата за енергийната сигурност на Украйна, сътрудничеството със САЩ и подпомагането на Специалния трибунал за престъплението агресия.

Снимка: МВнР

Съветът обсъди и ролята на ЕС в прилагането на Всеобхватния мирен план на САЩ за прекратяване на конфликта в Газа. „Тясното партньорство между ЕС и САЩ, както и ангажирането на Израел, е ключово за бъдещата реконструкция на Ивицата Газа“, отбеляза българският външен министър.

Министрите постигнаха съгласие за укрепване на гражданските мисии на ЕС в региона с цел подпомагане на палестинските власти при изграждането на капацитет.

Георг Георгиев: България подкрепя изискването за единодушие при вземане на решения за външната политика на ЕС

Ситуацията в Сахел остава силно тревожна на фона на засилените ислямистки атаки, влошаващата се хуманитарна криза и растящите рискове за сигурността. В този контекст министрите обсъдиха адаптиране на подхода на ЕС към региона.

Външните министри разгледаха и ескалиращия конфликт в Судан, където през последните седмици сраженията се изостриха след превземането на Ел-Фашер от Силите за бърза подкрепа (RSF), придружено от тежки нарушения на правата на човека.

В рамките на заседанието Франция представи инициатива за създаване на нов санкционен режим на ЕС срещу организираната престъпност, който да обхваща и дейности, свързани с трафик на хора и наркотрафик.

