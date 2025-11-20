Бившият министър на отбраната Ангел Найденов изрази сериозен скептицизъм относно възможността войната в Украйна да приключи скоро. В ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS той подчерта, че не очаква нито бърз край на конфликта, нито дори приближаващо примирие.

По думите му основният проблем е в различията между позициите на Москва и Киев относно пътя към мир. „Украинската страна настоява първо да бъде договорено примирие, а след това да започнат същински разговори за окончателно мирно споразумение. Руската страна обаче държи предварително всичко да бъде уточнено и чак след това да се обсъжда примирие“, заяви Найденов.

Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи свои територии на Русия и да намали армията си

Той коментира и появилата се в международни медии информация за предполагаем мирен план на САЩ и Русия, като подчерта, че към момента такъв документ не е потвърден нито от Белия дом, нито от Кремъл. „От Кремъл дори заявяват, че контакти не се провеждат и отричат съществуването на такъв план. Големите медии цитират неназовани източници, за които не можем да сме сигурни доколко са високопоставени“, посочи той.

Според Найденов дори да съществува подобен проект, той не вижда каква полза биха имали САЩ от него, при положение че Украйна продължава категорично да отхвърля условия, фигуриращи в предполагаемия мирен план – сред които и оттегляне от Донбас.

„Не съм убеден, че има такъв план, а още по-малко вярвам, че би могъл да бъде приет“, добави той.

Кремъл отрече, че работи по мирен план със САЩ за Украйна

В анализа си за ситуацията на бойното поле бившият министър подчерта, че фронтовата линия остава „много тежка“.

„Украинската армия е подложена на силен натиск, а руската продължава своето настъпление. Но до този момент руските сили не са успели да постигнат пробив със стратегическо значение. Няма и основания да се смята, че украинската армия е пред рухване“, обобщи Ангел Найденов.

