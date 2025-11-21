Великобритания предприема драстични мерки за затягане на достъпа до социални помощи и общински жилища за чужденци, което ще засегне над два милиона души, пристигнали на Острова след 2021 г., включително много българи и техните семейства. Правителството цели да сложи край на злоупотребите със социалната система.

►Ключовите промени включват:

Удължаване на периода за получаване на статут: Срокът за придобиване на статут за уседналост се удължава от 5 на 10 години.

Санкции за ползване на помощи: Ако имигрант е получавал социални помощи в рамките на една година, периодът за чакане се удължава с още 5 години, достигайки 15 години. При ползване на помощи за повече от година, срокът може да нарасне до 20 години - колкото ще чакат и нелегалните мигранти.

Позицията на правителството, изразена от вътрешния министър Шабана Махмуд, е, че социалните помощи не са право, а привилегия, която трябва да бъде заслужена.

Промените са насочени основно към хората, пристигнали след Брекзит. Българите, които са получили статут преди излизането на Великобритания от ЕС, както и техните роднини, които са се присъединили към тях по силата на споразумението между Лондон и Брюксел, няма да бъдат засегнати. Засегнати ще бъдат новодошлите след 1 януари 2021 г. и техните семейства.

Предложенията са част от по-широк пакет от мерки за ограничаване на имиграцията. Те идват на фона на нашумелия случай с петимата осъдени българи за най-голямата кражба на социални помощи в историята на Великобритания на стойност 54 милиона паунда, което засили обществения и политически натиск за промени.

Въпреки че мерките са все още на етап предложение, те се ползват с широка подкрепа както от управляващите, така и от опозицията. Предстои дълъг дебат в британския парламент до 12 февруари, но очакванията са промените да бъдат приети.