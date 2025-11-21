След тежкото наводнение в Елените и съмненията, че незаконно изграден колектор е отклонил водния поток, ДНСК уточни какво точно предвижда издадената заповед. Началникът на дирекцията инж. Лили Петрова заяви, че в нея не се предвижда събаряне на сгради, а премахване на корекцията и покритието върху река Козлука.

По думите ѝ премахването може да започне едва след конструктивно обследване на всеки обект, разположен върху трасето на реката. Това обследване ще определи дали и кои конструкции биха били засегнати. Петрова потвърди, че върху покритието на реката попадат части от хотел „Негреско“ – по-конкретно басейнът, както и аквапаркът и амфитеатърът. Жилищните постройки в комплекса не попадат върху колектора и няма индикации да бъдат засегнати.

Началникът на ДНСК подчерта, че към момента не е установен извършителят на незаконното строителство, поради което заповедта е издадена срещу неизвестен извършител. Ако това остане така, премахването на съоръжението ще бъде извършено от държавата и за нейна сметка.

Относно възможността жилищната част на „Негреско“ да бъде запазена, Петрова заяви, че такъв вариант не се изключва, ако конструктивното становище покаже, че реката може да бъде премостена под съществуващия обект. Заповедта все още не е влязла в сила и се очакват евентуални обжалвания. До окончателно решение дейности по премахването не могат да бъдат предприети.

Относно риска от нови силни валежи Петрова коментира, че ситуацията от последното наводнение е била резултат от комбинация от фактори, включително големи количества отпадъци, които са преградили потока. Според нея към момента подобно препятствие не би трябвало да се повтори, но без премахнат колектор реката остава в ограничено състояние.

