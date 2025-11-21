Бившият футболист на „Байер“ (Леверкузен), „Фортуна“ (Дюселдорф) и германския национален отбор Дитер Херцог, световен шампион от 1974 г., почина на 79-годишна възраст, съобщиха от Бундеслигата.

Херцог се присъединява към „Фортуна“ през 1970 г. и бързо се превръща в основен футболист на отбора. За шест години той записва 392 мача, в които отбелязва 81 гола. Само през първия си сезон крилото реализира 13 попадения и помага на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата - успех, който дава тласък на блестящата му кариера.

Херцог попада в националния отбор през 1974 г. и моментално печели световната купа, след като ФРГ надвива Холандия с 2:1 на финала.

Между 1970 и 1974 г. Херцог изиграва 158 поредни мача за първенството, а най-паметният момент на клубно ниво идва през юни 1975 г. при победата с 6:5 срещу „Байерн“ (Мюнхен). Тогава той отбелязва победния гол, а в последния си мач за Дюселдорф година по-късно записва хеттрик.

След това Херцог играе за „Байер“ (Леверкузен) в продължение на седем години и завършва кариерата си с близо 200 мача за „аспирините“.

Редактор: Мария Барабашка