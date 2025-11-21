Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи обръщение към нацията, заявявайки, че Украйна е „в един от най-трудните моменти“ в своята история. Зеленски каза, че Украйна е изправена пред избор между загубата на основния си партньор - САЩ - или достойнството на страната, съобщава Би Би Си.

Кремъл призова Зеленски да преговаря сега, преди да загуби още повече територии

Той подчерта, че няма да предаде националните интереси на страната си.

Това се случва в момент, когато украинският лидер е подложен на натиск да се съгласи с 28-точковия мирен план на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната, който включва редица червени линии за Киев.

Зеленски ще предложи „алтернативи“ на плана, представен от администрацията на Тръмп.

Спомняйки си първите часове от пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г., той добави: „Не предадохме Украйна тогава, няма да го направим и сега.“

Редактор: Емил Йорданов