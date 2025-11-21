Кремъл призова украинския президент Володимир Зеленски да започне преговори сега или ще загуби още територии. Това се случва, след като САЩ изпратиха на Киев предложение за мир, което отговаря на много от исканията на Москва.

„Ефективната работа на руските въоръжени сили трябва да убеди Зеленски - по-добре е да преговаря и да го направи сега, отколкото по-късно“, посочи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Планът на Тръмп: 28 точки за мир между Украйна и Русия

„Пространството за свобода на вземане на решения се свива за него, тъй като територии се губят по време на настъпателни действия на руската армия“, добави той.

Песков заяви, че Русия все още не е получила нищо официално от САЩ относно 28-точковия план на Вашингтон за прекратяване на войната. Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори. Той допълни, че Киев трябва да вземе отговорно решение и да го направи сега.

Зеленски ще разговаря с Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Песков освен това съобщи, че около 5000 украински военни са притиснати на източния бряг на река Оскол в Харковска област. Русия миналата нощ заяви, че е превзела големия град Купианск, но Украйна отрече това да е истина.

Редактор: Цветина Петкова