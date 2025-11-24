Бразилската федерална полиция е разбила престъпна схема за продажба на видеа с насилие над животни с порнографски цели.

До арестите се е стигнало след сигнал, получен от българската организация, която алармира властите у нас за престъпленията на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. При обиските в Бразилия са открити и клипове със сексуален тормоз над деца.

Арестите и обиските са извършени в град Белем в рамките на операция "Зверство" за борба с престъпна схема за създаване, продажба и разпространение на клипове с екстремно насилие и смърт на животни.

Председателят на сдружение КАЖИ, което първо започва да разследва клиповете, обясни как се е стигнало до това да алармират Федералната полиция в Бразилия:

"Попаднахме на видеа с изключително тежко съдържание над животни, които се разпространяват онлайн. Подадохме сигнал до нашите партньори в Бразилия – организация, която се казва "Форум за животните".

Те пък информирали Федералната полиция. "При обиските са открити множество материали освен със зоофилия и съдържание с насилие върху животни, така и със сексуално насилие над деца. Знаем, че става дума за международна схема", съобщи Петя Алтимирска от КАЖИ.

За видеата с порнографска насоченост са измъчвани десетки котки, зайци и други видове животни. Задържани са мъж и жена, които ще бъдат разследвани за екологични престъпления, престъпно сдружаване и жестока експлоатация на животни с търговски цели. След обиските обект на разследване ще бъдат и материалите със сексуална експлоатация на деца.

