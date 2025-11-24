Малайзия планира да забрани от следващата година социалните мрежи за потребители на възраст под 16 години, присъединявайки се към редица други държави, избрали да ограничат достъпа до дигитални платформи от опасения за безопасността на децата.

Министърът на комуникациите Фахми Фадзил съобщи, че правителството преглежда механизмите, използвани в Австралия и други държави, за ограничаване на употребата на социални мрежи с цел защита на децата от опасности в интернет пространството.

„Надяваме се, че до следващата година социалните медийни платформи ще се съобразят с правителственото решение за забрана на създаването на профили от лица под 16-годишна възраст“, заяви вчера министърът.

Последиците от социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата се превърнаха в нарастваща световна грижа, а компании като TikTok, Snapchat, Google и платформите на Meta са изправени пред съдебни дела в САЩ за ролята им в причиняването на ментална здравна криза.

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да деактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години.

Франция, Испания, Италия, Дания и Гърция също проучват възможностите за проверка на възрастта на потребителите.

Индонезия обяви през януари, че планира да въведе минимална възраст за потребители на социални мрежи, но по-късно издаде не толкова строга регулация, която изисква от технологичните платформи да премахват негативно съдържание и наложи по-стриктни мерки за проверка на възрастта.

Платформите и услугите за съобщения с повече от 8 милиона потребители в Малайзия сега ще трябва да получат лиценз съгласно новите правила, които ще влязат в сила от януари.

