Масирана руска атака с дронове отне живота на четирима души във втория по големина град в Украйна, Харков. Местните власти съобщават и за близо 20 ранени, като удари са нанесени на поне шест места в града.

Харков, който се намира на 30 км от границата с Русия, устоя на руските опити за превземане в началото на войната и оттогава е честа мишена за руски удари от въздуха.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

"Понесохме удари по енергийната инфраструктура на Харков, по трансформаторна подстанция. Наистина трябва да постигнем мир. Много съм благодарен, че както администрацията на президента Тръмп, така и тази на нашия президент Володимир Зеленски работят по това мирно споразумение. Да се надяваме, че всичко ще се нареди. Но наистина е ужасно, когато въпреки преговорите руските войски нанасят удари по граждански цели, гражданска инфраструктура и жилищни сгради, а хора умират", коментира кметът на Харков Игор Терехов.

Междувременно руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 93 украински дрона над региони на Русия, Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

