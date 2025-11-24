Германски изтребители, участващи в мисията по еър полисинг в Румъния, както и румънски самолети F-16, отново са излетели тази нощ, след като Русия поднови ударите с дронове по цивилни цели и пристанищна инфраструктура в Украйна в неделя. Това съобщи Министерството на националната отбрана.

В изявлението се казва, че системите за радарно наблюдение са засекли въздушни цели, насочени към украинското пристанище Измаил, поради което са били изпратени 2 германски изтребителя Eurofighter за наблюдение на въздушното пространство.

По-късно дроновете изчезнали от радарите, а малко след това било съобщено за експлозии в Измаил. Не е имало нарушение на румънското въздушно пространство и германските изтребители са се завърнали в базата си около един час след полунощ.

В 1:45 ч. през нощта отново са били установени въздушни цели, този път на 30 км северно от Змийския остров в Черно море. При този случай са били вдигнати два румънски изтребителя F-16, а властите са издали и предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата RO-ALERT.

И в този случай са били наблюдавани няколко въздушни цели и експлозии от украинската страна на границата, но не е имало навлизане в румънското въздушно пространство.

Редактор: Цветина Петкова