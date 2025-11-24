Полската национална прокуратура повдигна обвинения на трето лице във връзка със саботажа на железопътната линия в страната. Това съобщи говорителят на прокуратурата Пшемислав Новак, предава RMF24.



Името на заподозрения е частично разкрито като Володимир Б., който в момента се намира в ареста.



Прокуратурата на Полша обвинява Володимир Б. в подпомагане при саботаж на железопътната инфраструктура на 15-16 ноември.

Полша поиска Беларус да екстрадира двама украинци, обвинени в саботаж



Новак обясни, че според резултатите от разследването, Володимир Б. е улеснил извършването на престъплението от преките извършители, като им е помогнал да разузнаят района и да подготвят по-нататъшни действия. Сега съдът е задържал мъжа под стража за 3 месеца.



На 19 ноември двама украинци бяха официално обвинени в терористичен саботаж в Полша. Имената им не бяха публично оповестени, а само частично. Мъжете са изправени пред доживотен затвор.

Полша задържа няколко души за саботажите на жп линиите



Според съобщения в медиите, украинците, заподозрените във взривяването на железопътната линия между Люблин и Варшава от името на Русия Евгений Иванов и Александър Кононов, са влезли в Полша с фалшиви документи и са прекарали само няколко часа в страната.



В резултат на това Полша реши да затвори последното действащо руско консулство в град Гданск.

Редактор: Ивайла Митева