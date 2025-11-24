Американската актриса Сидни Суини призна, че изпитва затруднение да приема помощ, когато ѝ бъде предложена, защото според нея това често се възприема като „признак на слабост“. Тя сподели това в интервю за Sky News по повод новия си филм "Christy", посветен на живота на боксьорката Кристи Мартин.

„Много ми е трудно да поискам помощ. Приятелите ми наскоро започнаха да ми обръщат внимание на това и ми казват: "Сидни, нормално е да поискаш. Можеш.’"Няма нищо лошо, но на мен ми е ужасно трудно“, разказа актрисата.

По думите ѝ това е сходство между нея и героинята, която играе. „Смятам, че особено за жените е тежко – има толкова много очаквания към нас да се справяме сами. А когато поискаме помощ, се приема като слабост. Мъж може да поиска помощ и никой няма да каже, че е слаб“.

Режисьорът на филма Дейвид Мишо, който е и съсценарист заедно със съпругата си Миърa Фолкс, подкрепя думите ѝ. Той споделя, че съпругата му също често се е сблъсквала с подобно отношение в индустрията.

„При жените е достатъчно да покажат, че не знаят нещо, и това моментално се тълкува като "неподготвена е, не е на мястото си". А аз казвам по 20 пъти на ден, че не знам какво правя“, казва Мишо.

Филмът "Christy" проследява кариерата на Кристи Мартин в бокса, както и личните ѝ битки – от това да крие сексуалната си ориентация, до преживяното домашно насилие и контрол от съпруга и треньора си Джеймс „Джим“ Мартин.

Кристи става първата жена, подписала договор с легендарния промоутър Дон Кинг през 1993 г. Прякорът ѝ „Дъщерята на миньора“ се превръща в символ на борбения ѝ дух. През 2009 г. печели титлата на WBC, а по-късно влиза и в Международната боксова зала на славата.

Запознава се с Джим Мартин в края на 80-те години – тя е на 22, той на 47. Женят се година по-късно. Светът научава за ужаса в личния ѝ живот през 2010 г., когато съпругът ѝ я намушква и прострелва в спалнята им. Той я оставя в агония и отива да се изкъпе, което дава шанс на Кристи да избяга и да спре преминаваща кола.

През 2012 г. Джим Мартин е осъден на 25 години затвор за опит за убийство. На 26 ноември 2024 г. той умира в килията си.

Мишо определя историята на Мартин като невероятна и вдъхновяваща. Той се среща с нея три седмици преди началото на снимките. „Пътувах до Ню Орлиънс, за да я видя. Сега тя е промоутър на боксови мачове. Първо ме впечатли колко мила е – въпреки всичко, през което е минала. Тя е невероятно сладка. А в света на бокса е рокзвезда“, каза той.

Въпреки положителните очаквания филмът дебютира в САЩ само с 1.3 млн. долара – деветият най-слаб старт за продукция, излязла в над 2000 киносалона в Северна Америка. Суини защити проекта с думите: „Не винаги правим изкуство заради числата. Понякога го правим заради въздействието.“

Филмът "Christy" излиза в кината в Обединеното кралство и Ирландия на 28 ноември.

Редактор: Дарина Методиева