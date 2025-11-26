Френската полиция арестува четирима души, двама от които с руско гражданство, по подозрение в шпионаж в полза на Русия, съобщи в сряда прокуратурата в Париж. Едно от лицата е идентифицирано като Анна Новикова, която има двойно френско-руско гражданство. От януари тя е под наблюдението на френската вътрешна разузнавателна агенция DGSI, поради подозрения, че събира разузнавателна информация.

„Тя е заподозряна, че е установила контакти с ръководители на различни френски компании, за да получи информация, свързана с френските икономически интереси“, заяви прокуратурата. Останалите задържани са идентифицирани като Венсан П. и Бернар Ф., родени във Франция, и Вячеслав П., руски гражданин.

Макрон: Няма да пращаме френски младежи на фронта в Украйна

Според прокуратурата Анна Новикова е основателка на SOS Donbass, асоциация със седалище във Франция, която на своя уебсайт заявява, че се бори за по-тесни връзки между Европа и Русия и за прекратяване на доставките на оръжие за Украйна. Асоциацията често поставя плакати с кампаниите си на обществени места. Разследването е установило връзка с поставените проруски плакати на Триумфалната арка, на 3 септември. На следващия ден нови плакати бяха открити в 16-ти парижки район. Появиха се подозрения за чужда намеса, особено след няколко случая, разкрити във Франция през последната година. Такъв случай е и появата на червени ръце на Мемориала на Холокоста през 2024 г., за което са обвинени четирима българи.