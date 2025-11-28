В парламента опозицията в лицето на ПП-ДБ настоява в дневния ред на депутатите да бъде внесена точка за изтегляне на замразения бюджет за 2026 година. От партията предупреждават и за възможни нови протести. Последва отговор от "ДПС-Ново начало".

Още в началото на пленарния ден опозицията попита - ще бъде ли оттеглен бюджета? И предупреди, че ако това не се случи следва нова серия протести.

Според председателят на ПП Асен Василев, за да се промени този бюджет, трябва да се промени тригодишната прогноза, която като мотиви е над 200 страници. "Трябва да се промени това, което се прогнозира за предиода 2027–2028 година. Трябва да се променят основни параметри в приходната част. Тъй като и от Европа ни казаха, че приходите, които са заложени в бюджета като цяло, и не говорим само за държавния бюджет — не отговарят на реалността и на това, което ще бъде събрано. Така че - „на коляно“ да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл", категоричен е Василев.

И подчерта правилния начин - бюджетът да бъде изтеглен, да се направи тригодишната прогноза, тя да се обсъди в Тристранния съвет и бюджетът да влезе в парламента. Той посочи, че е напълно възможно тази финансова рамка да бъде приета до Нова година. "Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем. Парламентът е като всички български граждани — работи. Но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации. В момента правилното е да се изтегли бюджетът и да се внесе нова макрорамка", заяви той.

По думите му, ако "грешната философия в бюджета" не бъде изчистена и той не бъде преработен - ще има нови протести.

На въпрос откъде ще дойдат парите за пенсиите Василев заяви: "Трябва да ги предложи финансовият министър. Ако е финансов министър наистина. Ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очерта три варианта за подход към бюджетната процедура - изтегляне на план-сметката, корекции между четенията или актуализация на бюджета за тази година. Не се размина обаче без напрежение.

"Пак ще направим Бюджетна комисия. Ще вкараме всички промяна. И ще го вкараме в зала", обясни Борисов в кулоарите на парламента. Той влезе в словесен спор с Асен Василев и Ивайло Мирчев, на които обясни, че "ще съгласува отново в Брюксел тригодишната прогноза прогноза за страната ни".

Борисов допълни:"Той протестът не е Ваш! Той е на АИКБ".

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски пък обяви, че няма да позволи хората да бъдат делени на класи.

"Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаете - няма да има класи. Всички хора са еднакви", подчерта той.

И беше категоричен: "Пазим всички хора. Работим за всички хора и няма да позволим някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. И трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".

А от "Възраждане" настояват за конкретни корекции в бюджета. "Трябва да отпадне увеличаването на осигурителната вноска с 2% следващата година и с още един по-нататък. Трябва да се върбат обратно в ДОО. 3 милиарда допълнително ще влязат обратноо, без да се увеличават ставки на осигурителни вноски", обясни икономистът Любомир Христов.