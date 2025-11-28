От 1 декември 2025 г. Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района.

Столична община съобщава, че е мобилизирала всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района:

Временната организация стартира с 5 сметосъбиращи машини и 6 по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

На 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

⇔ Допълнителни ресурси: Oще 6 сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната.

⇔ Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района - с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите.

⇔ Столична община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си.

Подсилване на районните администрации:

⇔ „Подуяне“: Районната администрация създаде БКС със 7 нови служители. Вече се провеждат срещи с граждани и бизнес по публично обявен график.

⇔ „Слатина“: Районът разчита на собствено БКС с 3 бр. лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, 1 бр. лекотоварен бус и 2 бр. електрически камиончета.

⇔ „Изгрев“: Един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.

Столичният общински съвет взе решение на 13 ноември за закупуване на лекотоварни автомобили тип „самосвал“ за отпадъци в районите „Люлин“, „Красно село“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

Обслужване на другите зони с изтекли договори

► „Красно село“: Обслужването продължава да се извършва от "Софекострой".

► „Люлин“: Общинското дружество "Софекострой" ще поеме обслужването и на „Люлин“ поетапно от тази седмица.

Въпреки несигурността по договорите, Общината е в готовност за зимния сезон:

· Налична техника: За зимното поддържане в София са налични над 200 снегопочистващи машини. По-голямата част от тях са на разположение на фирмите, с които Столична община има сключени договори до края на декември и може да им възлага дейност.

„А ти къде изхвърляш своето утре”: Как рециклират отпадъците, събрани в цветните кофи

· За районите, които преминават на общинско обслужване, са проведени преговори за осигуряване на необходимата допълнителна техника и персонал и след началото на януари.

Процедурни затруднения по мегапоръчката

Две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 („Люлин“ и „Красно село“) и Зона 3 (“Изгрев”, “Подуяне” и “Слатина”). За Зона 1 (“Лозенец”, “Средец” и “Студентски”) и Зона 7 (“Възраждане”, “Оборище” и “Триадица”) има подадени 4 жалби, след като Столична община прекрати поръчката. За Зона 4 решението на общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата.

На 25 ноември Столична община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември.

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

Процедурите за Зона 2 и Зона 5 ще се финализират в началото на декември.

Общината напомня, че в сивите контейнери се изхвърля само смесен битов отпадък от домакинствата. В цветните контейнери – само опаковки от домакинствата. Всяко друго изхвърляне е нарушение.

Редактор: Цветина Петкова