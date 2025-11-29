Зад празничното преобразяване на Белия дом не стоят професионални декоратори, а близо 300 доброволци от цялата страна. За мнозина от тях това е сбъдната мечта, а в дните преди голямото коледно парти те работят по около 10 часа на ден, за да украсят всяко кътче на сградата.

Сред тях е и Анджи Олшевски – жена от Айдахо, за която украсяването е истинска страст още от детските години. „Обсебена съм от Коледа още от дете“, казва тя. В дома ѝ традиционно светят по шест коледни елхи – начин да си припомня „някои от най-любимите ми неща“.

От тийнейджърските си години Анджи мечтае един ден да украси Белия дом. „Чух за тази възможност още в гимназията и оттогава искам да го направя“, разказва тя. След десет години опити желанието ѝ най-сетне се сбъдва. „Истина е, аз съм част от екипа за коледна украса на Белия дом“, казва тя с вълнение.

Анджи е един от доброволците, които подготвят впечатляващата украса – от панделки и топки до десетки тематични детайли. „Ще има безброй панделки и топки. Ще украсим всичко“, обещава тя. По думите ѝ вероятно е единственият представител от щата Айдахо, което прави преживяването още по-специално. „Да украся Белия дом е най-голямата ми мечта“, споделя тя.

Доброволците ще останат във Вашингтон до 1 декември, когато Белият дом ще отвори врати за традиционното голямо коледно тържество.

Редактор: Ралица Атанасова