Администрацията на Доналд Тръмп ще преразгледа всички издадени зелени карти на граждани от 19 държави, определени като „предмет на безпокойство“. Това съобщи директорът на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) Джо Едлоу.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че администрацията му ще работи, за да "постави на постоянна пауза миграцията от всички държави от третия свят", за да позволи на американската система да се възстанови.

Тръмп се закани да спре федералните помощи и субсудии за "не-граждани" и обеща да денатурализира мигранти, които заплашват сигурността.

„По разпореждане на президента съм наредил цялостно, строго преразглеждане на всяка зелена карта, издадена на всеки чужденец от всяка страна, определена като рискова“, написа Едлоу в публикация в платформата X.

Войниците от Националната гвардия, простреляни до Белия дом, са в критично състояние. Има задържан

На запитване от CNN за повече подробности – включително кои са държавите, попадащи в тази категория – USCIS посочи 19-те страни, изброени в президентска прокламация от юни.

В списъка попадат: Афганистан, Бирма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан, Йемен, Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Само часове след стрелбата срещу двама членове на Националната гвардия във Вашингтон, окръг Колумбия, Доналд Тръмп посочи инцидента като аргумент за още по-строги мерки в областта на имиграцията.

Министерството на вътрешната сигурност (DHS) заяви пред CNN, че преразглежда всички случаи на предоставено убежище, одобрени по време на администрацията на Джо Байдън.

Заподозреният в стрелбата е влязъл в САЩ през 2021 г. по програмата „Operation Allies Welcome“ след оказана помощ на американските сили в Афганистан. Убежище му е предоставено едва през април тази година. Американски служител съобщи пред CNN, че преди участието му в американските операции, както и преди идването му в САЩ, той е преминал всички проверки без установени нарушения.

