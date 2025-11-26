Двама членове на Националната гвардия на САЩ са в критично състояние, след като бяха простреляни във Вашингтон, окръг Колумбия. По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния Патрик Мориси написа в социалната мрежа X, че те са починали от раните си. Информацията обаче беше опровергана.

Стрелбата е станала в района на метростанция „Фарагът“, намираща се в близост до Белия дом. В критично състояние е и мъжът, който е смятан за извършител на деянието. Той е настанане в болница. Властите посочиха, че той е пристигнал в САЩ от Афганистан през 2021 г.

Мъж прескочи оградата и проникна на територията на Белия дом

Белият дом беше под локдаун, а на място бяха изпратени ФРБ и "Сикрет сървис". Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. На гражданите беше препоръчано да избягват района. Националната гвардия не отговори незабавно на отправеното искане за коментар. Обстоятелствата около стрелбата засега не са ясни.

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит. „Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация“, каза Левит. „Президентът е получил информация", добави тя.

Малко по-късно и самият Тръмп коментира стрелбата: „Животното, което простреля двамата гвардейци — и двамата в критично състояние и вече в две различни болници — също е тежко ранено, но независимо от това - ще плати много висока цена“, написа Тръмп в Truth Social.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.

"Всички чужденци, влезли в САЩ от Афганистан по времето на бившия президент Джо Байдън, ще бъдат проверени", заяви Доналд Тръмп след стрелбата и съобщи, че е наредил изпращането на още 500 войници от Националната гвардия във Вашингтон.

"Това жестоко нападение беше акт на зло, акт на омраза и акт на терор. Това е престъпление срещу цялата ни нация, срещу човечеството. Като президент на Съединените щати, съм решен да гарантирам, че животното, което е извършило това зверство, ще плати най-високата възможна цена", коментира още американският президент.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Ивайла Митева