Германия ще върне на Полша ценни артефакти, откраднати по време на Втората световна война, съобщиха местни медии.

На срещата на 1 декември за обсъждане на полско-германското сътрудничество ще бъде обсъдено „историческото връщане на културни ценности, откраднати по време на Втората световна война“.

Полската страна описва връщането като „революционно“.

Германия поиска прошка заради нацистките престъпления (СНИМКИ)

Сред артефактите се споменава и скулптура на глава на светец, открадната от замъка Малборк, кралска резиденция в Северна Полша.

Сред тях са и документи от Тевтонския орден – католическо братство на кръстоносци, действало през Средновековието.

Варшава иска връщането на архивите на Тевтонския орден от 1948 г.

По време на Втората световна война безброй полски артефакти, включително исторически архиви и произведения на изкуството, са били ограбени от Нацистка Германия.

Въпросът отдавна е причина за напрежение между двете страни.

Консервативно-националистически полски политици, включително президентът Карол Навроцки, поискаха репарации от Германия.

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа

В срещата в Берлин на 1 декември ще участват полският министър-председател Доналд Туск, германският канцлер Фридрих Мерц, както и полските министри на външните работи и отбраната, според канцеларията на федералния канцлер.

Планорано е лидерите да обсъдят въпроси, свързани със сигурността, включително войната в Украйна, и сътрудничеството между правителствата им.

Редактор: Цветина Петкова